Павло Василенко

Майбутнє нападника збірної України Артема Довбика виявилося під загрозою. Після внутрішньої наради керівництво Роми офіційно оголосило 28-річному форварду, що він більше не входить у плани головного тренера «вовків» Джан П'єро Гасперіні.

Довбик у новому сезоні Серії А зіграв один матч, вийшовши на заміну у поєдинку першого туру проти Болоньї. Проте вже за кілька днів йому повідомили, що він не є пріоритетним гравцем для тренерського штабу. За даними інсайдера Маттео Моретто, клуб виставив українця на трансфер, і тепер сторони мають обмежений час, щоб знайти рішення – адже трансферне вікно в Італії закривається 1 вересня.

З моменту переходу в Рому Довбик провів 46 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 2 асисти. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює українця в 30 мільйонів євро.

Серед потенційних претендентів на нападника називають Мілан, який вже раніше виявляв інтерес до гравця.