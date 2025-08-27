Павло Василенко

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може знову опинитися в Ла Лізі, де вже успішно виступав за Жирону у сезоні 2023/24. Цього разу інтерес до 28-річного форварда проявляє Вільярреал, який розглядає два варіанти угоди – повноцінний трансфер або оренду на один сезон.

За інформацією Golatv.com, сам Довбик повідомив керівництво Роми про бажання повернутися до Іспанії й продовжити кар’єру в Прімері. Зараз обговорюється орендний варіант, причому Вільярреал готовий повністю взяти на себе зарплату українця.

Втім, Рома відпустить нападника лише за умови, що знайде йому заміну. Нещодавно клуб успішно провів переговори з Челсі щодо 19-річного Тайріка Джорджа – універсального атакувального гравця, який може діяти як у центрі, так і на флангах. Якщо перехід Джорджа буде швидко закрито, Довбик отримає «зелене світло» на повернення до Іспанії.

З літа 2024 року Довбик провів за Рому 46 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 2 результативні передачі. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює українського нападника у 30 млн євро.