Сергій Стаднюк

Перехід Артема Довбика з Роми до Вільярреала зірвався. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто. Іспанський клуб пропонував 5 мільйонів євро за оренду українця, однак римляни наполягали виключно на повноцінному трансфері.

Тим часом, як інформує Corriere dello Sport, Рома також відхилила пропозицію й Ньюкасла щодо оренди українського нападника. Англійський клуб розглядав Довбика як можливу заміну для Александера Ісака та зробив запит на платну оренду без права чи зобов’язання викупу. Проте ця умова, знову ж таки, виявилася неприйнятною для римлян, які у цих перемовинах прагнули включити до потенційної угоди гарантії подальшого продажу гравця.

Крім того, у випадку відходу українця керівництво Роми планує підписати форварда високого рівня, який зміг би одразу підсилити команду. Раніше журналіст Il Tempo Філіппо Біафора повідомляв, що посередники працюють над тим, аби домовитися про трансфер Довбика саме до Ньюкасла.

Довбик перейшов до Роми у серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро і минулого сезону відзначився 17 голами та 4 асистами у 45 матчах за «вовків».

Також повідомлялося, що нападник збірної України може залишитися в Італії.