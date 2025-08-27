Павло Василенко

За інформацією Marca, Вільярреал зробив великий крок до підписання Артема Довбика. Український форвард Роми вже кілька днів перебуває у топ-пріоритеті іспанського клубу, проте ключовою перепоною залишалися фінансові умови римлян, які наполягають на повноцінному трансфері або зобов’язанні викупу.

Ситуація змінилася після того, як Вільярреал узгодив продаж Єремі Піно в Крістал Пелас. Угода оцінюється приблизно у 30 мільйонів євро – і саме ці кошти планують спрямувати на операцію з Довбиком.

Тим часом у Римі ситуація теж динамічна: Рома чекає на відповідь Ньюкасла щодо свого гравця. Якщо англійський клуб дасть зелене світло, спортивний директор джалороссі Федеріко Массара зможе завершити трансферне літо гучним ходом – стартувавши переговори про підписання Джейдона Санчо.