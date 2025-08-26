Довбик може стати футболістом Мілана, ставши частиною обміну форвардами
Мілан готовий віддати свого нападника в Рому
близько 1 години тому
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє журналіст Луїс Жирарді.
За його інформацією, інтерес до 28-річного форварда виявляє Мілан, який запропонував римлянам варіант обміну орендами. Таким чином, клуби можуть на сезон змінитись своїми нападниками.
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні більше не бачить Довбика в основі і готовий відпустити українця, але за умови, що клуб знайде йому заміну. У свою чергу, Мілан давно стежить за Артемом, проте в даний момент не має ресурсів для повноцінного трансферу.
Тому россонері запропонували орендувати Довбика на рік, а у зворотному напрямку до Риму може вирушити мексиканець Сантьяго Хіменес. Поки що керівництво вовків взяло паузу і остаточного рішення не прийняло.
Минулого сезону Хіменес провів 17 матчів в Італії, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами. На рахунку Довбика 45 ігор за Рому у всіх турнірах, у яких він забив 17 м'ячів і зробив чотири результативні передачі.
