Павло Василенко

Евертон націлився на нападника римської Роми Артема Довбика та запропонував за українського голеадора 37 мільйонів фунтів. Про це повідомляє портал Football Insder 247.

Натомість британський журналіст Гаррі Воткінсон стверджує, що «іриски» не робили італійському клубу ніякої пропозиції щодо українця.

У складі Евертона виступає український захисник Віталій Миколенко.

Довбик провів за римську команду у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків: 17 голів, три результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 27-річного голеадора у 30 мільйонів євро.

Контракт нашого співвітчизника з Ромою чинний до 30 червня 2029 року.