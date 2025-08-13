Довбик зацікавив англійський клуб, за який грає захисник збірної України
Форвард може перебратися в АПЛ
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Евертон націлився на нападника римської Роми Артема Довбика та запропонував за українського голеадора 37 мільйонів фунтів. Про це повідомляє портал Football Insder 247.
Натомість британський журналіст Гаррі Воткінсон стверджує, що «іриски» не робили італійському клубу ніякої пропозиції щодо українця.
У складі Евертона виступає український захисник Віталій Миколенко.
Довбик провів за римську команду у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків: 17 голів, три результативні передачі.
Transfermarkt оцінює 27-річного голеадора у 30 мільйонів євро.
Контракт нашого співвітчизника з Ромою чинний до 30 червня 2029 року.