Гасперіні – про Довбика: «Це неправда. Я ніколи такого не казав»
Фахівець зробив чітку заяву
6 хвилин тому
Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про стосунки з українським форвардом команди Артемом Довбиком.
«Довбик? Він давно не грав. Але він прогресує у фізичному плані та дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не казав.
Мені подобаються всі гравці Роми, і доки вони перебувають тут – це найкращий склад для мене. Всі вони приклали неймовірні зусилля і чудово тренуються. Для мене цього достатньо», – цитує наставника Роми видання TMW.
Довбик минулого сезону забив 17 м'ячів і віддав дві результативні передачі у 45 матчах за італійський клуб.
Контракт 28-річного форварда з римлянами чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.
У Серії А команда Гасперіні стартує 23 серпня поєдинком проти Болоньї.