Сергій Стаднюк

Евертон завершив передсезонну підготовку поразкою 0:1 від італійської Роми у день, коли новий домашній стадіон Hill Dickinson вперше зібрав аншлаг. Єдиний м’яч на 70-й хвилині забив Матіас Суле після точного удару в кут воріт. У стартовому складі «ірисок» вийшов Віталій Миколенко, однак вже на 11-й хвилині українець зазнав травми та був замінений на 19-річного новачка Адама Азноу.

Після гри головний тренер Евертона Девід Моєс оцінив травму Миколенка. Його слова передає пресслужба клубу.

Ми почекаємо, щоби дізнатися [щодо Миколенка] – що скаже обстеження, поки що не мали такої можливості. Паттерсона перевіряють на наявність грижі, а Армстронг отримав невелике пошкодження стегна на тренуванні. Девід Моєс

Попри підсумковий результат, Евертон мав кілька хороших моментів. У першому таймі небезпечно пробивали Баррі та Алкарас, а після пропущеного гола команда могла швидко відігратися – воротар Роми Свілар у стрибку парирував удар головою Алкараса. Також впевнено діяв Джордан Пікфорд, який кілька разів рятував господарів від збільшення рахунку.

Цей поєдинок став третім і фінальним тестом для нової домашньої арени Евертона перед офіційним стартом сезону. Для Девіда Моєса важливим сигналом стала поява на полі після травми капітана Шимуса Коулмана, який вийшов на останні хвилини. Вже 18 серпня «іриски» розпочнуть боротьбу в АПЛ виїзним матчем проти Лідса.

У старті ж Роми вийшов інший українець Артем Довбик. Він провів на полі 80 хвилин.

Товариський матч

Евертон – Рома 0:1

Гол: Суле, 70

