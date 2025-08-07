Форвард Роми - про конкуренцію з Довбиком: «Може статися так, що я буду грати з Артемом»
Ірландський форвард не бачить нічого поганого в конкуренції
17 хвилин тому
Еван Фергюсон/фото: Рома
Ірландський форвард Еван Фергюсон, який перейшов у Рому із Брайтона на правах оренди, прокоментував конкуренцію з українцем Артемом Довбиком.
«У футболі грають тільки одинадцять чоловік, тому нормально, що гравці змагаються за одне і те ж місце. Просто потрібно багато працювати. Але може статися так, що я буду грати з Артемом: у першому товариському матчі ми грали з двома нападниками, я і Дібала...», - сказав Фергюсон для Sosfanta.com.
За час передсезонних матчів у складі римлян Фергюсон встиг проявити себе з кращого боку, забивши шість голів у чотирьох зустрічах.
