Форвард національної збірної України Артем Довбик близький до зміни клубу у літнє трансферне вікно, залишивши римську Рому.

За інформацією Sport.ua, причиною може стати складний конфлікт із новим головним тренером «вовків» Джан П’єро Гасперіні, який віддає перевагу іншому нападнику.

Довбик уже повідомив своє оточення про бажання змінити клуб через прагнення отримувати регулярну ігрову практику. Головним пріоритетом для форварда та його агента є повернення в іспанську Ла Лігу.

Футболіст і його представники у першу чергу розглядають варіанти саме з цього чемпіонату.

Натомість Гасперіні спросутвав чутки про своє упереджене ставлення до Довбика.