Денис Сєдашов

У 27-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді розписала мирову з Леванте.

Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі, а рахунок було відкрито на 50-й хвилині. Господарі провели зразкову атаку — Віктор Гарсія виконав ідеальну навісну передачу, яку замкнув Карлос Еспі. Нападник Леванте виграв верхову дуель і ударом головою поцілив точно у праву «дев'ятку» — Пауло Гассаніга був безсилим.

Ситуація для Леванте ускладнилася на 59-й хвилині. Йон Андер Оласагасті пішов у жорсткий підкат, за що арбітр без вагань показав йому пряму червону картку.

Отримавши чисельну перевагу, Жирона пішла на штурм, який приніс результат лише на 90+1 хвилині. Хоель Рока взяв ініціативу на себе, здійснив сольний прохід крізь оборону суперника та влучним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у нижній лівий кут.

Окремо зазначимо, що українські легіонери Жирони — Віктор Циганков та Владислав Ванат — відіграли весь матч від свистка до свистка, проте результативними діями цього разу не відзначилися.

Ла Ліга. 27-й тур

Леванте — Жирона — 1:1

Голи: Еспі, 50 — Рока, 91

Вилучення: Оласагасті, 59 (Леванте)

Sumem un punt al Ciutat de València pic.twitter.com/h7pRGwyYKx — Girona FC (@GironaFC) March 7, 2026

