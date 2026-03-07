Бенефіс Супряги: як Епіцентр розгромив Колос
Підопічні Сергія Нагорняка догравали матч у меншості через вилучення наприкінці гри
близько 2 годин тому
Епіцентр здобув переконливу перемогу над ковалівським Колосом у матчі 19-го туру чемпіонату України.
Підопічні Сергія Нагорняка зняли питання про переможця ще в першому таймі. На 33-й хвилині рахунок відкрив Себеріo, а під завісу першої половини зустрічі Владислав Супряга подвоїв перевагу своєї команди.
У другому таймі домінування господарів продовжилося. На 56-й хвилині Супряга оформив дубль, а остаточну крапку в матчі на 63-й хвилині поставив Ковалець.
Єдиною ложкою дьогтю для переможців стало вилучення Коша на 80-й хвилині, проте це не завадило команді втримати сухі ворота до фінального свистка.
УПЛ. 19-й тур
Голи: Себеріо, 33, Супряга, 45, 56, Ковалець, 63
Вилучення: Кош, 80
У наступному турі Епіцентр гратиме проти Руху, а Колос зустрінеться із Зорею.
Гол Траоре приніс Шахтарю перемогу над Олександрією.