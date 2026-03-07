Денис Сєдашов

Епіцентр здобув переконливу перемогу над ковалівським Колосом у матчі 19-го туру чемпіонату України.

Підопічні Сергія Нагорняка зняли питання про переможця ще в першому таймі. На 33-й хвилині рахунок відкрив Себеріo, а під завісу першої половини зустрічі Владислав Супряга подвоїв перевагу своєї команди.

У другому таймі домінування господарів продовжилося. На 56-й хвилині Супряга оформив дубль, а остаточну крапку в матчі на 63-й хвилині поставив Ковалець.

Єдиною ложкою дьогтю для переможців стало вилучення Коша на 80-й хвилині, проте це не завадило команді втримати сухі ворота до фінального свистка.

УПЛ. 19-й тур

Епіцентр – Колос – 4:0

Голи: Себеріо, 33, Супряга, 45, 56, Ковалець, 63

Вилучення: Кош, 80

У наступному турі Епіцентр гратиме проти Руху, а Колос зустрінеться із Зорею.

