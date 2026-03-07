Реал в компенсований час здобув перемогу над Сельтою
«Вершкові» у виїздному матч Ла Ліги ледь не втратили очки
близько 1 години тому
В рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Балаїдосі зіграв гостьовий матч проти Сельти.
На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник Реала Орельєн Чуамені. Але, ще до перерви нападник Сельти Борха Іглесіас відновив рівновагу.
На 90+4 хвилині забитий м'яч у виконані капітана команди Федеріко Вальверде приніс «вершковим» виїздну перемогу.
Ла Ліга. 27-й тур
Голи: Іглесіас 25 – Чуамені 11, Вальверде 90+4
Попередження: Іглесіас 31 – Чуамені 86, Асенсіо 90
Після 27 зіграних матчів іспанської Ла Ліги Реал набрав 63 очки і посідає друге місце. Сельта з 40 пунктами розташовується на шостій позиції.
Нагадаємо, Реал Сосьєдад вдруге обіграв Атлетік і вийшов у фінал Кубка Іспанії.
Матеріали по темі
Сельта прийме Реал у матчі Ла Ліги – мадридці намагаються перервати серію поразок
близько 22 годин тому