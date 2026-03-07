Володимир Кириченко

Керівництво Тоттенгема розглядає можливість зміни головного тренера Ігора Тудора, який очолив команду 14 лютого. Про це повідомляє The Telegraph.

Під керівництвом хорватського фахівця лондонський клуб провів три матчі, зазнавши поразок у кожному з них: від Арсенала (1:4), Фулгема (1:2) та Крістал Пелес (1:3).

Керівництво клубу занепокоєне результатами команди та зростанням ризику боротьби за виживання в АПЛ. Остання поразка викликала серйозне занепокоєння серед босів клубу.

Також повідомляється, що Тоттенгем уже провів переговори з Роберто Де Дзербі щодо можливого співробітництва в наступному сезоні. Такий варіант розглядається за умови збереження клубом місця у Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, що Де Дзербі нещодавно припинив співпрацю з Марселем.

Напередодні Тоттенгем зазнав п'ятої поразки поспіль в АПЛ, шпори не встояли в матчі з Крістал Пелас.