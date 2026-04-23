Володимир Кириченко

Лаціо вийшов у фінал Кубка Італії, обігравши Аталанту у драматичному півфінальному матчі в серії пенальті.

Після нічиєї в першій грі (2:2) матч у Бергамо завершився внічию 1:1 в основний час, і доля путівки у фінал вирішувалася в лотереї.

Лаціо вийшов уперед на 84-й хвилині завдяки голу Алессіо Романьолі після передачі Маттіа Дзакканьї.

Аталанта швидко відповіла. Маріо Пашалич зрівняв рахунок на 86-й хвилині, повернувши інтригу в протистояння (1:1).

Додатковий час переможця не визначив, а у серії пенальті влучнішими були футболісти Лаціо (пен. 2:1).

Зазначимо, що воротар римлян Едоардо Мотта відбив чотири пенальті в серії.

Лаціо здобув путівку до фіналу, де зіграє проти Інтера, гра пройде 13 травня у Римі на стадіо Олімпіко.

Кубок Італії. Півфінал

Аталанта – Лаціо 1:1, пен 1:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Пашалич, 86 – Романьолі, 84

