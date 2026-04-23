Драма у Бергамо. Лаціо у божевільній серії пенальті засмутив Аталанту і вийшов у фінал Кубка Італії
Голкіпер римлян Мотта відбив 4 удари у лотереї
5 хвилин тому
Лаціо вийшов у фінал Кубка Італії, обігравши Аталанту у драматичному півфінальному матчі в серії пенальті.
Після нічиєї в першій грі (2:2) матч у Бергамо завершився внічию 1:1 в основний час, і доля путівки у фінал вирішувалася в лотереї.
Лаціо вийшов уперед на 84-й хвилині завдяки голу Алессіо Романьолі після передачі Маттіа Дзакканьї.
Аталанта швидко відповіла. Маріо Пашалич зрівняв рахунок на 86-й хвилині, повернувши інтригу в протистояння (1:1).
Додатковий час переможця не визначив, а у серії пенальті влучнішими були футболісти Лаціо (пен. 2:1).
Зазначимо, що воротар римлян Едоардо Мотта відбив чотири пенальті в серії.
Лаціо здобув путівку до фіналу, де зіграє проти Інтера, гра пройде 13 травня у Римі на стадіо Олімпіко.
Кубок Італії. Півфінал
Аталанта – Лаціо 1:1, пен 1:2 (перший матч – 2:2)
Голи: Пашалич, 86 – Романьолі, 84
Нагадаємо, Чернігів у серії пенальті вибив Металіст 1925 і вийшов у фінал Кубка України.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
