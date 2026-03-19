Баварія знову розгромила Аталанту, на Реал чекає жах у чвертьфіналі ЛЧ
Мюнхенці катком переїхали команду Палладіно
близько 4 годин тому
Мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 над італійською Аталантою.
Гра відбулася на Альянц Арені в Мюнхені і завершилася з рахунком 4:1 на користь підопічних Венсана Компані.
Дубль у складі Баварії оформив Гаррі Кейн. Ще по одному м'ячу забили Леннарт Карль та Луїс Діас. Єдиний гол у складі бергамасків наприкінці зустрічі забив Лазар Самарджич.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь
Баварія – Аталанта 4:1, перший матч – 6:1
Голи: Кейн, 25 (пен.), 54, Карль, 56, Діас, 70 – Самарджич, 86
Баварія вийшла до чвертьфіналу ЛЧ, вигравши протистояння у бергамасків 10:2. У 1/4 фіналу єврокубку мюнхенці зіграють з мадридським Реалом.
Нагадаємо, Реал втретє поспіль вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів.
Поділитись
