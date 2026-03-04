Комо та Інтер не виявили переможця у півфіналі Кубку Італії
Матч-відповідь відбудеться 22 квітня
близько 3 годин тому
Комо – Інтер / Фото - Politico
У першому півфінальному матчі Кубка Італії сезону-25/26 Комо на власному полі приймав міланський Інтер.
Гра завершилася без забитих м'ячів – 0:0.
Попри низку замін з обох сторін у другому таймі, жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок у цьому протистоянні.
Кубок Італії. Півфінал
Комо – Інтер 0:0
Матч-відповідь, де господарем стане клуб із Мілана, запланований на 22 квітня о 19:00.
Нагадаємо, Спортинг мінімально обіграв Порту у першому матчі півфіналу Кубка Португалії.
Поділитись