Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання іспанського атакувального півзахисника мадридського Реала Бруно Іглесіаса.

Зазначається, що контракт між клубом та 23-річним футболістом буде діяти протягом двох наступних сезонів. Також в угоді є опція продовження співпраці ще на рік.

Бруно розпочав кар’єру в молодіжній команді Санта Марта. Згодом перейшов до академії Реала та виступав за юнацькі та молодіжні команди «вершкових».

Був капітаном Реала в Юнацькій лізі УЄФА, відіграв сім поєдинків, у яких забив три голи та віддав дві гольові передачі.

Сезон 2023/24 Бруно провів у другій команді Сельти з Віго. У минулому сезоні виступав за мадридський Реал Кастілья.

Новачок зелено-білих має досвід виступів за юнацькі збірні Іспанії.