Всім привіт! Українська Прем’єр-Ліга набирає обертів, а разом з нею розганяємося і ми, на черзі другий ігровий тиждень чемпіонату і ось, що він нам підготував: двобій між Зорею та Кривбасом, протистояння між Карпатами та ЛНЗ, дуель між Поліссям та Харковом, а також поєдинок між Епіцентром та Шахтарем, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

Розпочнемо наше прев’ю з невеличкого екскурсу турнірною таблицею, оскільки зараз вона носить умовний характер і щоб не повертатися до неї перед кожним матчем одразу все зафіксуємо. Отож, з першого по шосте місце розташовуються колективи, що здобули перемоги а з ними і три бали: Шахтар (з різницею +4), Карпати (+3), Епіцентр (+3), Зоря (+2), Полісся (+1) та Харків (+1). Сьоме та восьме місце займають Буковина та ЛНЗ, дві єдині команди, що зіграли внічию. Дев’яту та десяту позиції посідають Динамо та Лівий Берег поки не зігравши жодного матчу. З десятого по шістнадцяте місце програвші у першому ігровому тижні команди: Чорноморець (-1), Верес (-1), Колос (-2), Кривбас (-3), Оболонь (-3), Кудрівка (-4). Все, тепер можемо переходити до матчів прийдешніх змагальних днів.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Субота – 08 серпня

Чорноморець – Колос – 13:00.

Відкриватиме другий тур двобій між Чорноморцем та Колосом.

Попередній тур: Минулого туру у гості до одеситів приїхало житомирське Полісся. Вже на 13-й хвилині дальнім влучним пострілом свою команду вперед вивів Гіоргі Робакідзе, проте ще до перерви представники Житомира зуміли відігратися, а вже після відпочинку і повести в рахунку. Представники Південної Пальміри намагалися повернути паритет, однак всі спроби були марними – поразка 1:2.

Старт нового чемпіонату для ковалівської команди став просто страшним сном. Вже на 8-й хвилині червону картку за фол останньої надії отримав Микита Бурда. Оборона Колоса, а насамперед виділимо голкіпера Івана Пахолюка, міцно стояла до 69-й хвилини, саме тоді суперник відкрив рахунок, а вже в ендшпілі матчу подвоїв перевагу. Констатуємо поразку підопічних Руслана Костишина 0:2, за яку вони точно хочуть реабілітуватися у найближчому матчі.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою провели сім матчів. Чотири звитяги здобули одесити, двічі команди розійшлися миром та стільки ж матчів завершувалися перемогою ковалівців. Позаминулого сезону обидва матчі залишилися за «моряками» – 1:0 вдома та 2:1 в гостях.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Лівий Берег – Кудрівка – 15:30.

Суботній match day продовжить протистояння Лівого Берега та Кудрівки.

Попередній тур: Лівий Берег свій матч першого туру пропускав, через те що він був перенесений у зв’язку із участю столичного Динамо у кваліфікаційному раунді єврокубків. Тому, аби не ламати тижневий цикл, лівобережці вирішили провести контрольний матч проти Харкова. Суперник «лелек» напередодні провів свій стартовий матч чемпіонату, тому проводив ротацію. У підсумку кияни перемогли 2:1, а забиті м’ячі на свій рахунок записали Назарій Воробчак та Роман Гереш.

Кудрівка другий для себе сезон в еліті розпочала поєдинком проти діючого чемпіона – донецького Шахтаря. На 32-й хвилині зустрічі суперник вийшов вперед, проте перед самою перервою Артур Думанюк вирівняв становище на табло. Втім у другому таймі кудрівчанам це не допомогло, чотири пропущені м’ячі на які гості відповісти вже не змогли. Таким чином фіксуємо поразку 1:5 для підопічних Олександра Протченка.

Історія очних зустрічей: Ні у чемпіонаті Першої Ліги, ні звісно в УПЛ не перетиналися. Проте минулого сезону доля жеребу звела їх у 1/32 Кубка України, За 90 хвилин команди забитими м’ячами не відзначилися, а от у серії пенальті не забивала вже лише Кудрівка, у той час як всі три потрібні удари Лівого Берега були влучними – 0:0 (3:0).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Буковина – Оболонь – 18:00.

Закриватимуть футбольну суботу Буковина та Оболонь. Нинішній тренер чернівчан Сергій Шищенко зустрінеться зі своєю екс-командою.

Попередній тур: Буковина у своєму першому матчі за тридцять два роки в елітному дивізіоні змогла зберегти свої ворота «сухими» у двобої з ЛНЗ, проте і сама забити не змогла. Безгольова нічия проти віце-чемпіонів для «жовто-чорних».

Оболонь у свою чергу розгромно поступилася на виїзді Епіцентру – 0:3. Що варто відзначити, так це те що підопічним Олександра Антоненка варто обережніше діяти у своєму карному майданчику, бо два з трьох голів прийшли саме після реалізованих пенальті.

Історія очних зустрічей: В УПЛ не зустрічалися, а загалом востаннє перетиналися у сезоні 2016/17 в рамках Першої Ліги. Тоді одного разу команди розійшлися безгольовим «миром», а у матчі другого кола перемогу 1:0 здобули «пивовари».

------------------------------------------------------------------------------------------------

Неділя – 09 серпня

Зоря – Кривбас – 13:00.

Недільний ігровий день розпочнеться протистоянням між Зорею та Кривбасом.

Попередній тур: Зоря минулого туру здобула впевнену перемогу над ковалівським Колосом – 2:0. Вже на старті зустрічі луганці отримали розкішний подарунок, коли на 8-й хвилині суперник залишився в меншості після того, як арбітр показав червону картку за фол останньої надії проти Нестеренка. Отримавши чисельну перевагу, господарі довго не могли підібрати ключі до воріт опонентів. Прорвати оборону вдалося на 69-й хвилині, коли Пилип Будківський влучним ударом відкрив рахунок. Згодом на 82-й хвилині молодий форвард Федір Задорожний забивши свій дебютний гол в Прем'єр-Лізі, подвоїв перевагу своєї команди, поставивши крапку в матчі.

Кривбас у домашньому матчі зазнав болючої поразки від львівських Карпат – 1:4. Дебют матчу залишився за командою Патріка Ван Леувена, що призвело до заробленого пенальті Шоном Сатчвеллом, який на 22-й хвилині впевнено реалізував Ян Юрчец. Однак втримати перевагу до перерви криворіжцям не вдалося, у компенсований час команда отримала пенальті вже у власні ворота, дозволивши супернику зрівняти рахунок. Другий тайм обернувся для Кривбасу провалом в обороні, команда пропустила ще три м'ячі, які і зафіксували остаточний рахунок матчу.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели тридцять матчів. Вісімнадцять перемог на рахунку криворіжців, чотири рази команди розходилися «миром» та вісім разів сильнішими були представники Луганщини. Минулого сезону звитягу двічі здобували підопічні Ван Леувена – 3:2 у гостях та 3:1 вдома.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Епіцентр – Шахтар – 15:30.

Продовжать ігрову програму неділі Епіцентр та Шахтар.

Попередній тур: Епіцентр окрилений поверненням до рідного Кам’янця-Подільського розтрощив столичну Оболонь – 3:0. Господарі відкрили рахунок на 58-й хвилині, Хоакін Сіфуентес точно пробив з пенальті. На 67-й хвилині зусиллями Миколи Миронюка перевагу було подвоєно, а трохи згодом ще одного влучного удару з одинадцятиметрової позначки завдав Сіфуентес, поставивши таким чином крапку в матчі.

Шахтар у стартовому турі здобув розгромну перемогу над Кудрівкою – 5:1. На 32-й хвилині рахунок у матчі відкрив Аліссон. Дозволивши супернику зрівняти рахунок ще до перерви, у другому таймі «гірники» повністю перехопили ініціативу. Головним героєм поєдинку став Кауан Еліас, який оформив хет-трик, забивши на 55-й, 72-й та 90+2-й хвилинах. Ще одне взяття воріт на 81-й хвилині організував Лука Мейрелліш. Захист чемпіонства підопічні Арди Турана розпочали максимально впевнено, однак все ще попереду.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою провели два матчі. Минулого сезону двічі перемогли «гірники», однак у номінально домашньому матчі для кам’янчан в Тернополі звитяга далася максимально тяжко та лише – 1:0, а от на «Арені Львів» донеччани легко переграли опонентів – 5:0.

Радіотрансляцію матчу між Епіцентром та Шахтарем із коментарем можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 15:30.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Верес – Динамо – 18:00.

Завершить недільну змагальну програму протистояння Вереса та Динамо.

Попередній тур: Рівняни новий сезон розпочинали з виїзного матчу проти Харкова. Протягом всього матчу рівненські «вовки» оборонялися і вже були близькі повезти додому один заліковий бал, як раптом на останній хвилині їх мрії розбив один точний удар суперника в якому навіть Валентин Горох вже не врятував. Мінімальна поразка 0:1 у стартовому турі для підопічних Олега Шандрука.

Динамо свій поєдинок першого туру проти Лівого Берега пропускало через участь у кваліфікаційному раунді єврокубків. Цей перенесений матч команди проведуть у грудні.

Єврокубкове турне Динамо: У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій столичний гранд у Любляні приймав азербайджанський Карабах. Долю матчу вирішила помилка захисників «жеребців» за яку їх на 10-й хвилині покарав Матвій Пономаренко. Загалом рівна гра, то ж все вирішиться за тиждень у Баку.

Історія очних зустрічей: В Українській Прем’єр-Лізі провели між собою шістнадцять поєдинків. Абсолютне домінування на стороні «біло-синіх», п’ятнадцять перемог представників столиці та лише одна нічия. Минулого сезону рівняни навіть не зуміли забити, у першому колі поразка вдома 0:1, а у другому 0:3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Понеділок – 10 серпня

Полісся – Харків – 15:30.

Ігровий день понеділка відкриє протистояння, що може претендувати на звання «центрального» в турі, Полісся зустрінеться із Харковом.

Попередній тур: Житомиряни у сонячній Одесі переграли Чорноморець, втім не без проблем. На 13-й хвилині, після не надто впевненої гри на лінії від Георгія Бущана, суперник повів у рахунку,. Виправити ситуацію до перерви допоміг шедевральний удар Владислава Велетня, таким чином на перепочинок команди відправилися за рівного рахунку. У другому таймі на поле вийшов Ігор Краснопір і вже менш ніж за п’ять хвилин він вивів «вовків» вперед. Більше команди забитими м'ячами не відзначалися, у підсумку мінімальна перемога підопічних Руслана Ротаня – 2:1.

Харків своєю чергою здобув не менш важку перемогу над рівненським Вересом. Весь матч «багряно-золоті» атакували, однак оборона та голкіпер суперника не давали розпечатати свої ворота. І лише на 90-й хвилині матчу це вдалося зробити вихованцю місцевого футболу, який нещодавно повернувся після важкої травми. Ім’я героя – Рамік Гаджиєв, саме він зафіксував мінімальну перемогу своєї команди – 1:0.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели чотири зустрічі. Двічі звитягу здобували житомиряни та стільки ж разів було зафіксовано нічийний результат, харків’яни у очних дуелях ще не перемагали. Минулого сезону у матчі першого кола колективи розійшлися нульовою нічиєю, а у другому сильнішими були «вовки» – 1:0.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Карпати – ЛНЗ – 18:00.

Закриє другий ігровий тиждень, ще одна приваблива вивіска. Карпати зустрінуться з ЛНЗ.

Попередній тур: Карпати на виїзді розгромили криворізький Кривбас – 4:1. На початку матчу активнішими були господарі, що конвертувалося у зароблений в середині тайму пенальті, який згодом був реалізований. Після чого ініціатива перейшла до представників Львова, іронічно що вона також була винагороджена одинадцятиметровим. Перед самою перервою Амбросій Чачуа впевнено реалізував удар з позначки і команди відправилися відпочивати за нічийного рахунку. А от у другій половині гри львів’янам відверто поперло – спочатку Владислав Бабогло забив після кутового удару, згодом Ян Костенко реалізував вихід віч-на-віч, а крапку поставив Роман Вантух, добивши м’яч у сітку після удару того ж Костенка який поцілив у поперечину. Найтяжчий ви’їзд, як прийнято називати візити до Кривого Рогу, завершено перемогою «левів».

ЛНЗ після виснажливого 120-ти хвилинного візиту до Бельгії розписав безгольову нічию з Буковиною – 0:0. В обороні у підопічних Віталія Пономарьова все прекрасно, а от з реалізацією в атаці ще треба працювати. Впродовж матчу вони нанесли 27 ударів з яких 8 прийшлися у площину воріт, однак жоден так і не став результативним.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні перетиналися чотири рази. Двічі перемагали «леви», одного разу було зафіксовано нічию та одну перемогу на своєму рахунку мають черкасці. Минулого сезону команди у очних зустрічах голами нас не порадували. Карпати здобули мінімальну гостьову перемогу 1:0, а у матчі другого кола колективи не забивали – 0:0.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Фото: Пресслужби ФК Динамо, ФК Чорноморець, ФК Колос, ФК Буковина, ФК Зоря, ФК Епіцентр, ФК Харків, ФК ЛНЗ.