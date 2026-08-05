Сергій Разумовський

Донецький Шахтар здобув переконливу перемогу над Кудрівкою в першому турі української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецької команди. Головним героєм зустрічі став Кауан Еліас, який оформив хет-трик. Ще по одному голу за Шахтар забили Аліссон і Лука Мейрелліш.

Перемога над Кудрівкою дозволила «гірникам» продовжити унікальну серію у стартових матчах чемпіонату. Шахтар не програє в першому турі УПЛ уже 18 сезонів поспіль. Про це повідомляє пресслужба ліги.

За цей період донецький клуб здобув 17 перемог і лише одного разу зіграв унічию. Таким чином, Шахтар перевершив досягнення київського Динамо, яке не поступалося у стартових матчах чемпіонату протягом 17 сезонів поспіль – із 2005 до 2021 року.

Востаннє Шахтар програвав у першому турі ще 2008 року. Тоді «гірники» поступилися Львову з рахунком 0:2.

Раніше було названо причину, з якої ексодноклубник Маліновського не перейшов до Шахтаря.