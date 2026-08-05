Перший тур УПЛ встановив рекорд за телеаудиторією
Інтерес до елітного дивізіону України зростає
Перший тур Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 встановив новий рекорд за кількістю телеглядачів у мережах OTT та IPTV.
За даними BigData ua, матчі стартового туру переглянули 1,8 мільйона уболівальників. Це на 38,5% більше, ніж аналогічний показник першого туру минулого сезону.
Найбільший інтерес викликав поєдинок Шахтар – Кудрівка (5:1), який зібрав понад 444 тисячі глядачів.
Друге місце за популярністю посів матч Чорноморець – Полісся (1:2), який переглянули 276 тисяч уболівальників.
До трійки найрейтинговіших також увійшло протистояння Харків – Верес (1:0), аудиторія якого склала 235 тисяч глядачів.
Варто зазначити, що в рамках першого туру було проведено лише сім матчів. Поєдинок Динамо – Лівий Берег перенесено на 2 грудня, тому підсумкова аудиторія стартового туру ще може зрости.