Мальдіні провів вечір у Мілані після матчу Кальярі з Аталантою, в якому його команда перемогла з рахунком 2:1. Футболіст забив вирішальний пенальті. ДТП за участю його Porsche Carrera 4 сталася близько 5:15 ранку на вулиці Віа Караччоло.

Атакуючий півзахисник Кальярі Даніель Мальдіні потрапив у ДТП у Мілані, після якої поліція анулювала його водійські права. Як повідомляє ANSA, тест на алкоголь виявився позитивним. У першому тесті показник становив 0,91 мг/л, у другому – 0,89 мг/л. Наразі очікуються результати перевірки на наявність наркотичних речовин.

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В аварії зіткнулися два автомобілі. Загалом постраждали шестеро людей – дві дівчини віком 20 та 22 років, троє хлопців віком 19, 20 та 21 року, а також сам Мальдіні, якому невдовзі виповниться 25 років. Усі отримали легкі травми.

Мальдіні перебував у машині разом із дівчиною та двома хлопцями. Porsche врізався у Golf, де їхали чоловік та жінка. П'ятьох постраждалих доправили до лікарень, а одному допомогу надали на місці.

Сам футболіст після огляду також був доставлений до лікарні Фатебенефрателлі. Адвокат Даніло Буонджорно заявив, що Мальдіні швидко виписали та він почувається добре.