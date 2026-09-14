ДТП та позитивний тест на алкоголь. У сина Паоло Мальдіні забрали водійські права
Деталі скандального інциденту
Атакуючий півзахисник Кальярі Даніель Мальдіні потрапив у ДТП у Мілані, після якої поліція анулювала його водійські права. Як повідомляє ANSA, тест на алкоголь виявився позитивним. У першому тесті показник становив 0,91 мг/л, у другому – 0,89 мг/л. Наразі очікуються результати перевірки на наявність наркотичних речовин.
Мальдіні провів вечір у Мілані після матчу Кальярі з Аталантою, в якому його команда перемогла з рахунком 2:1. Футболіст забив вирішальний пенальті. ДТП за участю його Porsche Carrera 4 сталася близько 5:15 ранку на вулиці Віа Караччоло.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
В аварії зіткнулися два автомобілі. Загалом постраждали шестеро людей – дві дівчини віком 20 та 22 років, троє хлопців віком 19, 20 та 21 року, а також сам Мальдіні, якому невдовзі виповниться 25 років. Усі отримали легкі травми.
Мальдіні перебував у машині разом із дівчиною та двома хлопцями. Porsche врізався у Golf, де їхали чоловік та жінка. П'ятьох постраждалих доправили до лікарень, а одному допомогу надали на місці.
Сам футболіст після огляду також був доставлений до лікарні Фатебенефрателлі. Адвокат Даніло Буонджорно заявив, що Мальдіні швидко виписали та він почувається добре.
«Даніель був негайно виписаний, повернувся додому та почувається добре. Даніель не отримав жодних травм, не кажучи вже про серйозні», – сказав адвокат.
Поділитись