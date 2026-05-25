Мілан поступився Кальярі і залишився без Ліги чемпіонів
У складі переможців відзначилися Борреллі і Родрігес
близько 4 годин тому
Мілан вдома програв Кальярі у заключному, 38-му турі італійської Серії А.
Алексіс Салемакерс вивів господарів уперед на 2-й хвилині. Кальярі відігрався завдяки голу Дженнаро Борреллі в першому таймі, а по перерві Хуан Родрігес встановив остаточний рахунок.
Серія А. 38-й тур
Мілан – Кальярі – 1:2
Голи: Салемакерс, 2 – Борреллі, 20, Родрігес, 57
Через поразку та перемоги Роми і Комо — Мілан фінішував поза топ-4 Серії А і втратив путівку до Ліги чемпіонів. У сезоні-2026/27 клуб зіграє в Лізі Європи. Кальярі завершив чемпіонат на 14-му місці.
Рома обіграла Верону та завоювала бронзові медалі Серії А.
