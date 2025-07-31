Олександрія програла Партизану в матчі з трьома вилученнями та чотирма голами в кваліфікації Ліги конференцій
Українська команда завершила єврокубковий сезон
близько 2 годин тому
У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сербський Партизан приймав Олександрію. Зустріч завершилася розгромною поразкою української команди з рахунком 0:4.
Вже на 11-й хвилині Олександрія залишилася у меншості. Арбітр вилучив захисника Жоселена Беіратче і відразу українська команда пропустила гол – відзначився Йован Мілошевич. Через десять хвилин він же оформив дубль, а в кінці першого тайму забив третій м’яч у ворота Олександрії.
На 58-й хвилині червону картку отримав ще один захисник Олександрії – Ндіка Матам, а через дві хвилини суддя вилучив оборонця Партизана Аранджела Стойковича.
Крапку у матчі поставив півзахисник господарів Мілан Вукотич – 4:0.
Таким чином, Олександрія завершила свій єврокубковий сезон.
Ліга конференцій, другий раунд кваліфікації
Матч-відповідь
Партизан – Олександрія – 4:0
Голи: Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63.
Перший матч – 2:0
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