Павло Василенко

У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сербський Партизан приймав Олександрію. Зустріч завершилася розгромною поразкою української команди з рахунком 0:4.

Вже на 11-й хвилині Олександрія залишилася у меншості. Арбітр вилучив захисника Жоселена Беіратче і відразу українська команда пропустила гол – відзначився Йован Мілошевич. Через десять хвилин він же оформив дубль, а в кінці першого тайму забив третій м’яч у ворота Олександрії.

На 58-й хвилині червону картку отримав ще один захисник Олександрії – Ндіка Матам, а через дві хвилини суддя вилучив оборонця Партизана Аранджела Стойковича.

Крапку у матчі поставив півзахисник господарів Мілан Вукотич – 4:0.

Таким чином, Олександрія завершила свій єврокубковий сезон.

Ліга конференцій, другий раунд кваліфікації

Матч-відповідь

Партизан – Олександрія – 4:0

Голи: Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63.

Перший матч – 2:0