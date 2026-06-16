Павло Василенко

Легендарний мексиканський воротар Гільєрмо Очоа підтвердив, що остаточно завершить професійну кар'єру після чемпіонату світу 2026 року.

Уродженець Гвадалахари, який грав за кіпрський клуб АЕЛ Лімасол у сезоні 2025/26, вирушив на свій шостий чемпіонат світу, встановивши винятковий рекорд в історії цього великого турніру.

«Збірна Мексики завжди була моїм компасом, моїм напрямком у кар'єрі та в житті. Я не уявляю свою кар'єру без національної команди. Я не знаю, якою вона була б без неї. Мій час у національній збірній добігає кінця, і я більше не бачу жодної сенсу у футболі. Не бачу жодної причини продовжувати. Я насолоджувався кожною миттю. Я віддавався на полі всіма силами. Я йду з мирною душею та високо піднятою головою, пишаючись усім, що пережив», – підсумував 40-річний голкіпер зі сльозами на очах на офіційному сайті FIFA.

Міжнародна кар'єра мексиканського воротаря розпочалася у 2005 році. Протягом наступних двох десятиліть він став постійним опорою національної збірної, зігравши 152 матчі за національну команду, що зробило його одним із найвидатніших воротарів в історії КОНКАКАФ.

Його клубна кар'єра була надзвичайно різноманітною та провела його по кількох футбольних країнах. Протягом своєї кар'єри він носив футболки відомих клубів, таких як Америка, Малага, Гранада, Салернітана та Стандард.