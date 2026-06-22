Павло Василенко

Трихвилинні «перерви на освіження», запроваджені для чемпіонату світу, стали предметом численної критики. Окрім маркетингового аспекту ініціативи, який зазнав різкої критики, багато хто також висловлює невдоволення спортивними наслідками цих перерв.

«Ці три хвилини змінюють футбол... Незалежно від того, яка команда перебуває в сильному періоді, три хвилини переривають усе», – сказав Дідьє Дешам після перемоги Франції в товариському матчі проти Бразилії в березні.

І, очевидно, тренер збірної Франції мав рацію. За даними статистичних аналізів, 78% перерв на освіжаючий напій з початку чемпіонату світу 2026 року вплинули на динаміку матчів.

Щоб отримати цей відсоток, було проаналізувано 56 зупинок у перших 28 матчах турніру, використовуючи дані, надані компанією Driblab: очікувана загроза (xT). Цей показник дозволяє визначити, яка команда ближче до забити гол хвилину за хвилиною, виходячи з володіння м'ячем, позиції на полі, передач та ведення м'яча.

Якщо детальніше, 24 перерви призвели до зміни динаміки, тоді як ще 20 змусили команду, яка домінувала до трихвилинної перерви, втратити контроль над матчем.

Ці дані підтверджують аргументи проти запровадження «перерв на гідратацію» на цьому чемпіонаті світу. Протягом першого тижня турніру ці перерви часто освистували, а футбольні вболівальники скаржилися, що ця ініціатива дає мовникам більше рекламних вікон і, як наслідок, додаткові доходи