Павло Василенко

Ліонель Мессі продовжує своє шоу в МЛС. У виїзному матчі проти Нью-Йорк Сіті аргентинець оформив дубль, віддав гольову передачу та допоміг Інтер Маямі розгромити суперника з рахунком 4:0.

Перший гол Інтер забив на 43-й хвилині – після точного пасу Мессі Балтасар Родрігес відкрив рахунок.

На 74-й хвилині Лео сам вийшов на ударну позицію після передачі Серхіо Бускетса та подвоїв перевагу.

На 83-й хвилині відзначився Луїс Суарес, а ще за три хвилини Мессі поставив ефектну крапку, пройшовши захист і пробивши у дальній кут.

Цей дубль став для Мессі восьмим у сезоні МЛС. На його рахунку вже 24 голи та 11 асистів, а Інтер Маямі офіційно гарантував собі місце у плей-оф.