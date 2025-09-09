Павло Василенко

Скандал за участю Луїса Суареса після фіналу Кубка ліги між Інтер Маямі та Сіетл Саундерс набирає нових обертів. Досвідченого уругвайця вже дискваліфікували на шість матчів Кубка за плювок у співробітника штабу суперника. Але цим справа не обмежилася.

Дисциплінарний комітет MLS ухвалив суворіше рішення – Суарес також пропустить три поєдинки чемпіонату ліги. Таким чином, відсторонення діятиме одразу, а не лише у наступному розіграші Кубка.

Сам футболіст не залишився осторонь і визнав провину:

«Це був момент великої напруги та розчарування. Те, що сталося, не мало трапитися, але це не виправдовує моєї реакції. Я зробив помилку і щиро шкодую», – написав 38-річний нападник у соцмережах.

Суарес кілька разів стикався з дисциплінарними стягненнями протягом своєї ігрової кар'єри, раніше його покарали за те, що він показав середній палець і вкусив італійського центрального захисника Джорджо К'єлліні та сербського захисника Браніслава Івановича.