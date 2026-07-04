Павло Василенко

Згідно з повідомленням Sportske Novosti, Хорватська федерація футболу завершить співпрацю з головним тренером національної збірної Златко Далічем.

Хорвати вибули в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року після драматичної поразки від Португалії (1:2).

Хорватська федерація футболу має намір повернути Славена Біліча. Переговори з тренером відбулися перед чемпіонатом світу, і реакція була позитивною. Капітан Лука Модрич також підтримав цю ідею. Серед обговорюваних імен був і Івіца Олич, але федерація вважає, що для нього буде краще очолити молодіжну збірну країни.

За даними деяких хорватських ЗМІ, Даліч вже має угоду з клубом з Об'єднаних Арабських Еміратів, згідно з якою він отримуватиме 5 мільйонів євро за сезон.