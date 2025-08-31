Павло Василенко

У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги київське Динамо на своєму полі приймало житомирське Полісся. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.

У першому таймі матчу Томер Йосефі вивів вперед Полісся, забивши швидкий гол на сьомій хвилині. Не довго гості вели у рахунку: голкіпер Полісся Олег Кудрик вибиваючи м’яч, припустився грубої помилки, і Едуардо Герреро сповна нею скористався, зрівнявши рахунок.

На 32 хвилині гри Сергій Чоботенко порушив правила проти Назар Волошина у власному штрафному майданчику і у ворота Полісся було призначено пенальті, яке впевнено реалізував Віталій Буяльський. А наприкінці тайму Віталій чудовим ударом влучив у нижній кут воріт суперника та оформив дубль.

А на старті другої половини гри забив ще й Назар Волошин.

Динамо закріпилося на першому місці у таблиці УПЛ, набравши 12 очок. В наступному турі 13 вересня підопічні Олександра Шовковського зіграють проти Оболоні.

Полісся посідає десяте місце з трьома балами. 14 вересня команда на визді зустрінеться з Кривбасом.

УПЛ, 4-й тур

Динамо – Полісся – 4:1

Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (пен), 44, Волошин, 50 – Йосефі, 7.