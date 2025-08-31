Дубль, пенальті та п’ять м’ячів. Як Динамо зіграло з Поліссям
Біло-сині здобули вольову перемогу
близько 2 годин тому
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги київське Динамо на своєму полі приймало житомирське Полісся. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.
У першому таймі матчу Томер Йосефі вивів вперед Полісся, забивши швидкий гол на сьомій хвилині. Не довго гості вели у рахунку: голкіпер Полісся Олег Кудрик вибиваючи м’яч, припустився грубої помилки, і Едуардо Герреро сповна нею скористався, зрівнявши рахунок.
На 32 хвилині гри Сергій Чоботенко порушив правила проти Назар Волошина у власному штрафному майданчику і у ворота Полісся було призначено пенальті, яке впевнено реалізував Віталій Буяльський. А наприкінці тайму Віталій чудовим ударом влучив у нижній кут воріт суперника та оформив дубль.
А на старті другої половини гри забив ще й Назар Волошин.
Динамо закріпилося на першому місці у таблиці УПЛ, набравши 12 очок. В наступному турі 13 вересня підопічні Олександра Шовковського зіграють проти Оболоні.
Полісся посідає десяте місце з трьома балами. 14 вересня команда на визді зустрінеться з Кривбасом.
УПЛ, 4-й тур
Динамо – Полісся – 4:1
Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (пен), 44, Волошин, 50 – Йосефі, 7.