Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук поділився думками, щодо потенційного переходу нападника киян Владислава Ваната до Жирони.

Звісно, його не вистачало з Маккабі, оскільки Динамо треба було забивати. Думаю, з Ванатом міг бути інший, більш позитивний результат. Але інші нападники теж повинні розвиватися, рухати атаку вперед і забивати.

Герреро треба знайти себе і почати більше забивати, а Пономаренку потрібно себе проявляти, показувати здібності – хто він і що собою являє, і чи зможе грати на вищому рівні. Будемо дивитися.

Супрязі немає сенсу сидіти в запасі, як це було в Динамо, йому треба грати. Він пішов в Епіцентр за ігровою практикою. Розкриватися йому треба було раніше, а зараз йому треба знову відчути впевненість у власних силах, постійно грати і нарешті почати забивати.

Волошин у Жироні? Тяжко сказати, треба дивитися. Жирона сьогодні переживає не найкращі часи і шукає футболістів, які зможуть допомогти вибратися з кризи. Сподіваюся, Ванат їм допоможе, а також собі, і продовжить зростати, – заявив Ващук в інтерв’ю Sport-Express UA.