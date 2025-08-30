Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук оцінив перспективи українських команд у Лізі конференцій, а також фаворита нового розіграшу УПЛ.

Перспективи хороші, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна, у клубів важка логістика, постійні переїзди. Чи зможуть Динамо і Шахтар поборотися за трофей? Ну а чому ні? Динамо і Шахтар можуть поборотися за перемогу в турнірі, грандів у Лізі конференцій не так багато, як у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Фаворит у боротьбі за чемпіонство в УПЛ? Полісся, Шахтар, Динамо і Кривбас будуть боротися за перше місце. А про фаворита можна буде сказати мінімум після п’ятого туру. Я вболіваю в цілому за український футбол. Хочеться, щоб наші гравці прогресували і виходили на новий рівень, – заявив Ващук в інтерв’ю Sport-Express UA.