Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже підбив підсумки першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче (0:0). Його слова наводить Fanatik.

Скільки ударів завдав Фенербахче до 70-ї хвилини? Ми грали з двома дуже швидкими нападниками, які могли створювати проблеми для суперника.

У кожного матчу своя історія. Ми готувалися контролювати гру як з м’ячем, так і без нього. Хотіли створювати більше моментів - це й було нашим завданням.

Після 70-ї хвилини суперник почав більше ризикувати. У центрі поля з’явилися вільні зони, і ми випустили форварда, щоб спробувати створити небезпеку. Фенербахче дуже сильний у переходах, і саме так ми намагалися контролювати гру.

Ми вже у раунді плей-офф. Наші вболівальники повинні допомогти нам перемогти Тонделу в чемпіонаті Португалії та Фенербахче, - сказав Лаже.