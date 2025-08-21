Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже оцінив преформанс українського голкіпера Анатолія Трубіна в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче (0:0). Його слова наводить A Bola.

Кожний гравець може зробити помилку, нічого страшного в цьому немає... Трубін може віддати неточний пас, форвард може не потрапити у ворота і не забити гол. Це не важливо, я поставлю вам питання: за якою схемою ми грали? Чому ви вирішили, що ми її змінили?

Розташування гравців на полі не обов'язково означають, що вони грають на певній позиції. Ми грали з Фенербахче за однією системою, зі Спортінгом за іншою, з Ніццою була третя...

Найголовніше - це якість гравців і те, як вони інтерпретують наші стратегії, які дозволяють нам створювати сюрпризи. У нас був такий спосіб підготовки гри, щоб контролювати матч. Моуріньо, безумовно, дуже добре це розумів під час гри і виправив це в перерві. Саме тому очікується ще одна тактична битва між двома командами через тиждень, - сказав Лаже.