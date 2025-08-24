У третьому турі чемпіонату Португалії відбувся матч між Бенфікою та Тонделою, де команда Бруну Лаже здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Український воротар Анатолій Трубін цього разу залишився у запасі, хоч до цього провів п'ять зустрічей поспіль і зберіг свої ворота у недоторканності.

Як повідомляє A Bola, причина відсутності голкіпера не пов'язана із травмами чи пошкодженнями. Тренерський штаб Бенфіки вирішив дати Трубіну паузу для відновлення перед ключовим поєдинком у Лізі чемпіонів.

27 серпня лісабонці проведуть вирішальну гру кваліфікації проти турецького Фенербахче. У першій зустрічі команди зіграли внічию, і доля виходу до групового етапу визначиться на стадіоні у Лісабоні.

Раніше тренер Бенфіки сказав все, що думає про гру Трубіна в Лізі чемпіонів.