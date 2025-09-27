Манчестер Сіті розтрощив Бернлі в поєдинку 6 туру АПЛ. Матч в Манчестері завершився з рахунком 5:1.

У першій половині зустрічі Бернлі примудрився двічі відзначитись у ворота кожної з команд. Спочатку футболіст Бернлі Естів вразив ворота новачка АПЛ, а до перерви Ентоні повернув в гру команду Скотта Паркера.

По перерві Ман Сіті взявся за справу. На 61-й хвилині Нунеш вдруге вивів господарів вперед, а вже за кілка хвилин знову нагадав про себе Естів, який вдруге у цій зустрічі відзначився автоголом.

Фінальним акордом зустрічі став дубль Холанда, який в компенсований час до другого тайму двічі розписався у воротах Бернлі.

АПЛ. 6 тур

Манчестер Сіті - Бернлі 5:1

Голі: Естів, 12 (автогол), 65 (автогол), Нунеш, 61, Холанд, 90+1, 90+3 - Ентоні, 38

