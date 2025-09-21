Головний тренер Евертона Девід Моєс підбив підсумки дербі з Ліверпулем у рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Евертон на чужому стадіоні нав'язав серйозну боротьбу, але зрештою поступився супернику з рахунком 1:2.

«Я просто розчарований, що ми, можливо, не взяли з цього щось більше. Після того, як пропустили два голи, нам завжди було важко повернутися в гру. Але ми трималися, знову увійшли в матч і закінчили його відносно сильно.

Перша половина була слабкою, ми це визнаємо, і, ймовірно, тактично ми не зробили все так правильно, як мали б. Потрібно було більше тиснути на суперника, ніж ми це робили, і в другому таймі ми це показали – і це дало результат.

Ми створили моменти і навіть мали гол та кілька ударів у першому таймі. Нам не вистачило тієї справжньої холоднокровності, яка була у суперника в їхніх епізодах. Але ми повернулися в гру – і цілком заслужено. Я хвалю гравців за їхню стійкість і за те, що вони боролися до кінця. Вважаю, що у другому таймі вони проявили більше рішучості та відданості.

Ми змінюємо стиль гри, і на це потрібен час, але доки ми змушуємо топові команди боротися, це свідчить, що ми рухаємося у правильному напрямку. Атмосфера на трибунах була чудовою. Так, вони були розчаровані нашою грою в першому таймі, але після другої половини, гадаю, могли сказати: «Ось це вже більше схоже на нас, на те, що ми показували протягом сезону».

Я сподіваюся, що з мого приходу ми маємо команду віддану й енергійну. Ми намагаємося додати якості, щоб забивати більше голів. Але при цьому не хочемо втратити ту стійкість і жорсткість, яка також є в нашому складі. Тож ми намагаємося поєднати все це, щоб отримувати найкращий результат. Сьогодні нам трохи забракло. Велике спасибі всім уболівальникам, які приїхали підтримати нас», – сказав Моєс.