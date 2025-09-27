Бразильський форвард мадридського Реалу Ендрік потрапив у сферу інтересів Ньюкасла, повідомляє E-Noticies.

За даними джерела, 18-річний нападник незадоволений своїм становищем у клубі та кількістю ігрового часу, який отримує в Іспанії. Його ситуацією активно цікавляться одразу кілька команд англійської Прем'єр-ліги, серед яких і Ньюкасл.

Керівництво Ньюкасла розраховує оформити трансфер якомога раніше, і якщо ситуація не зміниться, перехід може відбутися вже в зимове трансферне вікно. Президент Реала Флорентіно Перес та головний тренер Хабі Алонсо готові розглянути варіант оренди, вважаючи його вигідним рішенням, проте повністю розлучатися з молодим талантом не планують.

Минулого сезону Ендрік провів 37 матчів на клубному рівні, забивши 7 м'ячів і віддавши 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий попрощатися з відомим захисником.