Павло Василенко

В матчі третього туру Української Прем’єр-ліги луганська Зоря у Києві приймала криворізький Кривбас. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:2.

Кривбас на початку першого тайму забив двічі – відзначилися Максим Задерака та Парако. Проте перед перервою Пилип Будківський відквитав один гол.

На 54 хвилині гри Задерака оформив дубль, відновивши перевагу криворізької команди у два голи. Потім була тривога і після відновлення поєдинку Будківський скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

У наступному турі УПЛ, 29 серпня, СК Полтава у Кропивницькому прийме Зорю, а Кривбас наступного дня вдома зіграє проти Оболоні.

УПЛ, 3-й тур

Зоря – Кривбас – 2:3

Голи: Будківський, 41, 69 – Задерака, 9, 54, Парако, 17.