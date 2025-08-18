Павло Василенко

Півзахисник київського Динамо Роман Саленко, що виступає на правах оренди за Зорю, в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про розбіжності у підході двох тренерів – Олександра Шовковського і Віктора Скрипника.

«Система гри відрізняється, але багато схожих моментів по тактиці. В Зорі мені дали зрозуміти, що можна брати на себе гру, не боятись обігрувати».

Зазначимо, що Роман Саленко є вихованцем київського клубу. З 2024 року він провів за першу команду лише чотири матчі, сумарно провівши на полі сім хвилин.

Батько футболіста Олег Саленко більшу частину кар'єри провів у Динамо (1989-1992), забивши 45 голів у 129 матчах, згідно з даними Transfermarkt.

Сьогодні Зоря грає з криворізьким Кривбасом у матчі третього туру УПЛ.