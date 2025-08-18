Саленко порівняв вимоги Шовковського в Динамо та Скрипника в Зорі
Футболіст поділився своїми думками
близько 1 години тому
Півзахисник київського Динамо Роман Саленко, що виступає на правах оренди за Зорю, в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про розбіжності у підході двох тренерів – Олександра Шовковського і Віктора Скрипника.
«Система гри відрізняється, але багато схожих моментів по тактиці. В Зорі мені дали зрозуміти, що можна брати на себе гру, не боятись обігрувати».
Зазначимо, що Роман Саленко є вихованцем київського клубу. З 2024 року він провів за першу команду лише чотири матчі, сумарно провівши на полі сім хвилин.
Батько футболіста Олег Саленко більшу частину кар'єри провів у Динамо (1989-1992), забивши 45 голів у 129 матчах, згідно з даними Transfermarkt.
Сьогодні Зоря грає з криворізьким Кривбасом у матчі третього туру УПЛ.
