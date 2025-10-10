Ребров визначився зі стартовим складом збірної України на матч з Ісландією
Поєдинок незабаром розпочнеться
10 хвилин тому
Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив стартовий склад команди на поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії.
Збірна України: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновський, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Ванат.
Матч Ісландія – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Наразі збірна Ісландії займає друге місце в групі D, набравши три бали, Україна – третя з одним очком в активі.