Сергій Стаднюк

П’ятниця, 10 жовтня – вечір великого футболу! На вболівальників чекає насичений день із низкою поєдинків у кваліфікації чемпіонату світу-2026 та молодіжної першості Європи-2027. Головна увага, звісно, буде прикута до виступів українських збірних — як молодіжної, так і національної.

О 19:00 свій другий матч у відбірковому циклі проведе збірна України U-21. Після впевненої перемоги над Литвою (4:0) команда Унаї Мельгоси номінально вдома прийматиме однолітків з Угорщини. Молоді «синьо-жовті» прагнуть продовжити вдалий старт і закріпитися серед лідерів групи H.

19:00 | U-21. Україна – Угорщина. Пряма трансляція

Національна збірна України свій матч проведе пізніше – о 21:45 проти Ісландії. Команда Сергія Реброва після сенсаційної нічиєї у другому турі спробує здобути першу перемогу над головним конкурентом за другу сходинку у відборі до чемпіонату світу-2026. Водночас у паралельному матчі групи D Франція прийматиме Азербайджан і може зміцнити лідерство, якщо підтвердить статус фаворита.

Не менш цікаві поєдинки відбудуться і в інших групах. Між собою зійдуться Бельгія та Північна Македонія – це справжня битва за перше місце у групі J, де македонці наразі сенсаційно випереджають суперника на одне очко. У групі D Німеччина вдома прийме Люксембург і спробує повернутися у боротьбу після невдалого старту, а Північна Ірландія зустрінеться зі лідером Словаччиною – гості зберігають шанси на прямий вихід, тож очікується напружена гра.

Завершить вечір ще один яскравий поєдинок – у Швеції господарі з Віктором Дьокерешем і Александером Ісаком спробують реабілітуватися після стартового провалу, приймаючи лідера групи Швейцарію, яка поки має максимум у двох матчах. Початок усіх вечірніх зустрічей – о 21:45, і кожна з них заслуговує на увагу футбольних уболівальників.