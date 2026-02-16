Лондонський Арсенал може активізуватися на трансферному ринку вже цього літа. Як повідомляє TEAMtalk, клуб зацікавлений у підписанні вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде.

За інформацією джерела, каноніри розглядають івуарійського футболіста як потенційну альтернативу Габріелу Мартінеллі. Водночас німецький клуб готовий вести переговори лише у разі пропозиції близько 100 мільйонів євро.

Чинний контракт Діоманде з РБ Лейпциг розрахований до 30 червня 2030 року. До Бундесліги він перебрався влітку 2025 року та вже став одним із ключових виконавців команди.

У поточному сезоні вінгер провів 24 матчі в усіх турнірах, забив дев’ять м’ячів і віддав п’ять результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 45 мільйонів євро.

У неділю Арсенал обіграв у Кубку Англії Віган з великим рахунком.