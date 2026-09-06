Два голи за дев’ять хвилин вирішили долю матчу Верес – Зоря
Команди сильнішого не визначили
У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги рівненський Верес на своєму стадіоні зіграв внічию з луганською Зорею. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Господарі вийшли вперед на 22-й хвилині завдяки точному удару Владислава Шарая. Підопічні Віктора Скрипника відігралися через дев’ять хвилин – відзначився Домагой Єлавіч. У другому таймі рахунок не змінився.
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Наразі Верес посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши п’ять очок, Зоря йде сьомою з сімома балами.
УПЛ, 5-й тур
Верес – Зоря – 1:1
Голи: Шарай, 22 – Єлавіч, 31.