Денис Сєдашов

ЛНЗ поступився Вересу у матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Через три повітряні тривоги поєдинок у Черкасах тривав понад 6,5 годин. Перша пауза виникла в середині першого тайму й тривала 40 хвилин. На 78-й хвилині гру знову зупинили: команди повернулися на поле через дві години, однак відіграли лише чотири хвилини до наступного сигналу тривоги.

Після третьої вимушеної паузи, яка розтягнулася ще на дві години, Верес здобув перемогу завдяки влучному удару Чечера після кутового.

УПЛ. 4-й тур

ЛНЗ – Верес – 0:1

Гол: Чечер, 83

Чорноморець мінімально обіграв Кривбас.