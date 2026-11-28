Дубль Целогородцева у більшості допоміг Одещині обіграти Дніпро
Ще по шайбі у складі переможців закинули Архипенко і Дворник
Одещина здобула виїзну перемогу над Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України.
Гості захопили ініціативу в першому періоді — рахунок відкрив Архипенко, а наприкінці двадцятихвилинки Целогородцев реалізував більшість і подвоїв перевагу Одещини. У другому періоді Целогородцев оформив дубль, знову відзначившись у чисельній більшості, на що господарі відповіли влучним кидком Жовтяка за півтори хвилини до перерви.
У заключному періоді Дворник повернув гостям перевагу в три шайби. Вже за 46 секунд Журенко реалізував більшість та скоротив відставання Дніпра, проте врятувати матч господарям не вдалося.
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Регулярний чемпіонат України
Дніпро — Одещина 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайби: 0:1 - Архипенко (Стоцький, Мосюк), 11:21, 0:2 - Целогородцев (Ревука, Дуюн, більш.), 19:05, 0:3 - Целогородцев (Дуюн, Ревука, більш.), 27:45, 1:3 - Жовтяк (Куцевич, Ройко), 38:41, 1:4 - Дворник (Остапенко, Дворецький), 49:52, 2:4 - Журенко (Таран, Бондаренко, більш.), 50:38
Одещина в овертаймі здобула вольову перемогу над Кременчуком.
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