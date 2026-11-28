Денис Сєдашов

Одещина здобула виїзну перемогу над Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України.

Гості захопили ініціативу в першому періоді — рахунок відкрив Архипенко, а наприкінці двадцятихвилинки Целогородцев реалізував більшість і подвоїв перевагу Одещини. У другому періоді Целогородцев оформив дубль, знову відзначившись у чисельній більшості, на що господарі відповіли влучним кидком Жовтяка за півтори хвилини до перерви.

У заключному періоді Дворник повернув гостям перевагу в три шайби. Вже за 46 секунд Журенко реалізував більшість та скоротив відставання Дніпра, проте врятувати матч господарям не вдалося.