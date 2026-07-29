Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Кендзьора у центрі? Ми поки не будемо розкривати всі карти. Звісно, ми маємо план А, і план B, і план С. Завтра все побачите під час гри.

Кабаєв тут, він уже тренується у загальній групі. Тимчик та Михайленко залишились у Любліні, тренуються індивідуально.