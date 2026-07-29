Два гравці Динамо точно пропустять матч із ПАОК, один – відновився після травми
Костюк розкрив кадрову ситуацію в команді перед матчем-відповіддю кваліфікації Ліги Європи
близько 1 години томуПідписатися в
Олександр Тимчик. Фото: ФК Динамо Київ
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Кендзьора у центрі? Ми поки не будемо розкривати всі карти. Звісно, ми маємо план А, і план B, і план С. Завтра все побачите під час гри.
Кабаєв тут, він уже тренується у загальній групі. Тимчик та Михайленко залишились у Любліні, тренуються індивідуально.
Нагадаємо, молодий нападник Динамо не переконав Ігоря Костюка – тепер його забирає Роман Григорчук.
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