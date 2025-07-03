Два гравці Шахтаря отримали травми
Медичний департамент донецької команди повідомив про характер травм та приблизні терміни повернення
37 хвилин тому
Дієго Арройо. Фото: ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів на тренувальному зборі команди в Словенії отримав мʼязову травму і за попередніми прогнозами клубних лікарів пропустить близько трьох тижнів.
Також центральний захисник «гірників» Дієго Арройо зазнав ушкодження бокової звʼязки коліна. Після проведеної процедури МРТ стало відомо, що орієнтовний строк відновлення гравця – два тижні, повідомляє клубна пресслужба.
Нагадаємо, що футболісти Шахтаря продовжують набирати форму на передсезонному зборі в словенському Брдо.
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