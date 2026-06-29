Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський поділився інформацією щодо можливого підсилення ЛНЗ у літнє трансферне вікно.

За його словами, черкаський клуб, імовірно, підпише ще одного або двох новачків. Наразі ЛНЗ перебуває в пошуках вінгера та центрального нападника, а серед кандидатів уже є кілька конкретних прізвищ.

Співаковський зазначив, що варіант із ганським футболістом Келвіном Офорі, про якого йшлося раніше, швидше за все, вже неактуальний. За його інформацією, цей трансфер зірвався через конкуренцію з боку інших клубів.

Одним із претендентів на перехід у ЛНЗ є Омар Бен Алі. Це 21-річний нападник із Тунісу, який виступає за Сфаксьєн у Лізі 1 Тунісу. У минулому сезоні він провів 23 матчі, в яких забив 11 м’ячів і віддав 2 результативні передачі. За характеристикою Співаковського, це молодий футболіст із хорошими антропометричними даними — його зріст становить 197 сантиметрів. Він не вирізняється високою швидкістю, але добре веде силову боротьбу, може чіплятися за м’яч, розвертатися, якісно завершувати атаки та впевнено грає головою.

Ще одним кандидатом є чеський футболіст Радек Шилер. Йому також 21 рік, а зріст становить 187 сантиметрів. Він є вихованцем Спарти, хоча нині виступає за Подбрезову у Словаччині. За словами Співаковського, Шилер також входить до числа гравців, яких зараз вивчають у Черкасах. Його порівнюють з Омаром Бен Алі за стилем гри, хоча чех, за оцінкою журналіста, має дещо вищий рівень кваліфікації. При цьому його вартість може бути приблизно такою ж, як і у туніського нападника.

Водночас Співаковський наголосив, що у шорт-листах ЛНЗ можуть бути й інші кандидати, про яких поки що невідомо. Тож не виключено, що клуб у підсумку зробить ставку на ще одного, більш реального претендента.