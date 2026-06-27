Сергій Разумовський

Туніський форвард Сфаксьєна Омар Бен Алі може продовжити кар’єру в українській Прем’єр-лізі. Інтерес до нападника проявляє ЛНЗ, повідомляє Foot-Africa.com.

За даними джерела, український клуб уже досяг домовленості щодо умов контракту з футболістом. Угода має бути розрахована на п’ять років, а її підписання очікується після проходження медичного огляду, який запланований на найближчі дні.

Повідомляється, що сума трансферу становитиме 1,3 мільйона євро.

У минулому сезоні Омар Бен Алі провів 27 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках нападник відзначився 11 голами та 2 результативними передачами.

Для ЛНЗ потенційне підписання туніського форварда може стати важливим підсиленням перед єврокубковими матчами. Раніше повідомлялося, що черкаський клуб уже визначився зі стадіоном для проведення домашніх ігор у єврокубках.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій команда Віталія Пономарьова зустрінеться з бельгійським Гентом.